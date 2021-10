[Communiqué] Blanquefort : Neoless valorise intégralement les capsules et dosettes de café

Depuis 2020, l’entreprise Neoless, implantée dans les locaux de Bordeaux Technowest à Blanquefort (Gironde), propose une solution pratique et innovante d’économie circulaire aux multiples tonnes de capsules et dosettes de café, qui finissent parfois à la poubelle. En effet, elle prévoit de monter une unité de collecte et de recyclage de ces petits objets à usage unique sur le territoire de la Gironde. Séverine Fréchou, la fondatrice de Neoless, a mis au point un procédé de recyclage à 100 % de ces dosettes et capsules de café, une fois qu’elles ont été récupérées. Elle a déjà collecté une tonne de capsules et envisage d’atteindre les 500 tonnes en 2023.