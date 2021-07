[Communiqué] Blanquefort : Dartess conforte son activité en France

La société Dartess, implantée à Blanquefort (Gironde), poursuit sa croissance avec de nouveaux projets. Le spécialiste de la logistique et du conditionnement de vins et spiritueux prévoit de construire sur son siège, à Blanquefort, un flagship store (magasin principal d’une entreprise), dont la livraison est attendue en 2022. Il entend par ailleurs aménager de nouvelles plateformes logistiques en Gironde afin d’offrir un meilleur accompagnement à ses clients. Ainsi, 7 000 m² d’entrepôts sont prévus à Bruges (Gironde). En outre, un nouvel entrepôt sera installé d’ici peu sur un terrain que la société a récemment acquis aux Artigues-de-Lussac (Gironde).

Dartess, filiale du groupe Tesson, couvre l’ensemble des besoins de ses clients de la filière viticole (embouteillage, habillage, logistique grands crus, logistique e-commerce, transport et conditionnement). La société compte plus de dix sites en France. En 2020, Dartess affichait 100 000 m² d’entrepôts sécurisés, destinés aux vins et spiritueux.