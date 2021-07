[Communiqué] Biotech Dental veut accroître la production de sa filiale « Smilers »

Établi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), le spécialiste des implants dentaires, Biotech Dental, consolide sa croissance sur le territoire national en affichant de nouvelles ambitions. La société prévoit de construire une usine 4.0 pour sa filiale Smilers (Salon-de-Provence), spécialisée dans les aligneurs de sourires en impression 3D. Ce sont des gouttières invisibles, reconnues pour être amovibles et indolores, capables de remplacer l’orthodontie classique.

Cette usine aurait pu être créée « au Portugal ou en Espagne, mais on veut faire rayonner la Provence, notre région, notre ville et notre industrie partout dans le monde, promouvoir dans notre ville cette technologie », a déclaré Philippe Véran, le patron de Biotech Dental, dans Made in Marseille. Cette unité de 3 500 m² prendra place dans la zone artisanale de Gandonne, à Salon-de-Provence. Sa mise en service est prévue pour septembre 2022. Elle doit notamment permettre à Smilers de passer de 2 000 aligneurs par jour à 12 000, et ainsi d’accroître son chiffre d’affaires et de recruter 200 personnes d’ici 2025. Rappelons que cette filiale compte à ce jour une centaine de collaborateurs.