[Communiqué] Biocorp et Diabeloop s’allient dans le traitement du diabète de type 2

Biocorp associe son capteur intelligent, Mallya, destiné aux stylos injecteurs d’insuline, avec les systèmes de délivrance automatisée d’insuline de Diabeloop. Ce spécialiste du développement et de la fabrication de solutions et dispositifs médicaux connectés, situé à Issoire (Puy-de-Dôme), a officialisé son partenariat avec cette start-up iséroise le 19 mars 2021. « Nous sommes très heureux d’unir nos capacités de R&D avec l’ambition commune d’améliorer la qualité de soins des patients diabétiques. La plateforme technologique développée par Diabeloop dans le domaine des pompes à insuline, qui reproduit le fonctionnement du pancréas grâce à l’IA, dispose d’un réel potentiel sur le marché des stylos à insuline », explique Éric Dessertenne, directeur général de Biocorp.

À travers ce partenariat, Biocorp et Diabeloop veulent s’imposer dans un marché à gros potentiel, estimé à plus de 9 Mds $ d’ici à 2022. Selon les explications de Marc Julien, codirigeant chez Diabeloop, « cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités d’apporter la technologie interopérable de Diabeloop aux personnes qui vivent avec un diabète et utilisent les stylos pour réaliser leurs multiples injections d’insuline chaque jour ».