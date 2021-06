[Communiqué] Bio-UV propose O’Clear pour assainir l’eau des piscines

La société Bio-UV, établie à Lunel (Hérault), et spécialisée dans la fabrication et la distribution de systèmes de traitement de l’eau par UV-C, a lancé, en mai 2021, O’Clear, une solution novatrice pour traiter l’eau des piscines. Cette innovation, développée en collaboration avec Pool Technologie (œuvrant sur le marché de l’électrolyse), combine deux technologies : les UV et l’électrolyse de sel. La première assainit l’eau et la seconde rend celle-ci désinfectante, apte à éliminer les virus, les bactéries et les champignons en suspension. Entièrement automatisé, O’Clear permet un entretien simple et adaptable à tous les modèles de piscines, quels que soient leur revêtement et leurs équipements.