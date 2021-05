[Communiqué] Béziers : la start-up FairFair poursuit son développement

La start-up FairFair, spécialisée dans la mise en relation entre assurés et dépanneurs qualifiés dans le dépannage d’urgence du secteur du bâtiment, basée à Béziers (Hérault), relève un nouveau défi. La société, hébergée à la pépinière Innovosud (organisme à but non lucratif), a réalisé une levée de fonds de 400 k€ auprès d’investisseurs, dont Méliès Business Angels et Mines Alès Angels (réseau de business angels des diplômés de l’École des mines d’Alès).

La société, fondée en 2015 par Yves Gilet sous le nom de QuiOuvre, puis renommée FairFair en 2020, s’appuie sur un réseau de plus de 25 prescripteurs, dont les compagnies d’assurances, et de 2 500 dépanneurs. Elle a recours à l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins des professionnels de l’habitat. L’entreprise FairFair propose un modèle unique de gestion et d’animation d’un réseau d’artisans, séduisant d’autres filières comme la vitrerie, la menuiserie, la plomberie et l’électricité. Dans le cadre de la poursuite de son développement, l’entreprise ambitionne de s’ouvrir à l’international.