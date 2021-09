[Communiqué] Beynost : partenariat entre Medelpharm et MG2

La société Medelpharm, implantée à Beynost (Ain), conçoit, développe et distribue des matériels pour l’industrie et les laboratoires pharmaceutiques. Elle propose des équipements et des services relatifs à la compression des poudres pharmaceutiques. Elle a conclu récemment un accord exclusif de représentation, en France et en Belgique, de l’ensemble de la gamme des remplisseuses de gélules et des solutions d’emballages primaires et secondaires du fabricant italien MG2. Rappelons que ce dernier était auparavant représenté en France par Pharm-Alliance.