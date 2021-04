[Communiqué] Beoga déploie sa première communauté énergétique dans le Gard

La start-up Beoga, établie à Montpellier (Hérault), lance sa première communauté énergétique, composée d’un lotissement de six maisons et d’une installation sportive, dans la commune du Cailar (Gard). Baptisé Smart Lou Quila, ce projet développé par la jeune pousse, en partenariat avec Enedis et Planet Oui, a été inauguré le 26 mars 2021. Cette première communauté permettra à ses membres de se partager une électricité 100 % renouvelable et locale, produite par des panneaux photovoltaïques (cinq installations pour 18 kWc) posés sur leurs toits et sur celui du stade municipal.

Pour cette première expérimentation, le banc d’essai fonctionne selon deux principes, à savoir l’échange d’énergie et l’agrégation des capacités de stockage. Les membres de la communauté peuvent gérer leur consommation et leur production en temps réel grâce à une application smartphone. Cette « solution permet d’optimiser l’autoconsommation collective et l’échange d’électricité entre particuliers. Elle permet également de mobiliser des ressources énergétiques non encore exploitées par les utilisateurs et d’en faire profiter tout le réseau », souligne Amaury Pachurka, président de Beoga. À terme, cette solution permettra de réduire la facture énergétique de 15 %.

Incubée au BIC de Montpellier, la start-up entend proposer un nouveau modèle économique dans la distribution et la fourniture d’énergies, en plaçant les usagers au centre de la chaîne de valeur. Elle ambitionne de rendre les communautés énergétiques simples et performantes afin de faciliter leur déploiement et d’accélérer la transition écologique.