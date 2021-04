[Communiqué] Beneteau cède CNB Yacht Builders à Solaris Yachts

Le groupe Beneteau, un acteur de l’industrie nautique basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), a annoncé la cession de CNB Yacht Builders, le 8 avril 2021. Il a confié cette marque de bateaux de plaisance à l’entreprise italienne Solaris Yachts à la suite d’un accord de vente conclu le 2 avril 2021. Selon les déclarations du groupe vendéen, cette vente s’inscrit dans la réalisation de son plan stratégique Let’s Go Beyond, visant à recentrer son offre bateaux autour de huit marques (Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon, Four Winns, Wellcraft, Delphia et Excess) pour bénéficier d’une meilleure dynamique à la fois commerciale et opérationnelle.