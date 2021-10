[Communiqué] Bellignat : le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites teste le potentiel recyclable des plastiques souples

L’IPC, implanté à Bellignat, près d’Oyonnax (Ain), s’est associé avec le Comité Technique de Recyclage des Emballages Plastiques (COTREP) pour mettre en place une ligne de test permettant d’évaluer la recyclabilité des emballages ménagers en plastiques souples. Cette plateforme installée sur le site de l’IPC a été inaugurée le 23 septembre 2021. Elle va ainsi permettre à l’IPC de vérifier si certains films, sachets, poches et sacs complexes peuvent intégrer les filières de recyclage actuelles, notamment celle du polyéthylène (PE). Notons que son processus est le même que celui d’une ligne de recyclage de taille industrielle : broyage, flottaison, extrusion-gonflage.

Cette ligne est accessible à toutes les entreprises qui souhaitent vérifier la recyclabilité de leurs matériaux. Cette année, six campagnes de tests sont d’ores et déjà programmées. Elles concernent notamment les emballages souples en polyéthylène (PE) intégrant de l’aluminium et une barrière EVOH (polymère utilisé dans la fabrication d’emballages pour ses propriétés barrières aux gaz, aux arômes, etc.).