[Communiqué] Bègles : une augmentation de 26,7 M€ du capital de Valorem

Valorem, basé à Bègles (Gironde), vient de boucler une augmentation de capital de l’ordre de 26,7 M€. Ce tour de table a été réalisé auprès de Bpifrance, de GSO Capital, d’Irdi Capital Investissement et de CAAE et du fonds 3i Infrastructure. Ce dernier, situé à Jersey (États-Unis), injecte 25 M€, et porte ainsi sa participation à 33 % du capital de Valorem, contre 28,5 % à son entrée en 2016. Marc Rouberol, le directeur général délégué de l’entreprise, rappelle que le fonds 3i Infrastructure a, entre autres, permis au groupe de grandir et de devenir une ETI d’envergure européenne. Ce nouvel apport confirme le partenariat entre ces deux entités.