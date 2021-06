[Communiqué] Bazas : la société Lambert Dodard Chancereul accroît ses effectifs

La société LDC, établie à Bazas (Gironde), œuvre dans le secteur de la transformation, de la conservation et de la commercialisation de la viande de volaille. En dépit de la crise sanitaire, elle a connu une bonne année 2020, avec un nouvel équilibre des ventes entre les grandes et moyennes surfaces et la restauration hors domicile. L’année 2021 s’inscrit dans la même dynamique. À ce titre, la société recrute pour cet été 60 personnes sur des postes d’opérateurs de production, d’abattage, de découpe, et de préparation de commandes et d’expéditions. Ces missions sont accessibles même sans expérience. La société dispense des formations aux nouvelles recrues.

Des postes en CDI sont aussi à pourvoir. L’entreprise recherche activement un responsable d’atelier, un technicien d’ordonnancement et planification, un assistant de contrôle de gestion, un technicien de maintenance et des responsables d’équipes dans les ateliers. Les candidatures, pour les postes d’été et en CDI, sont à déposer à l’accueil de la société, sur le site ou encore dans la boîte aux lettres de LDC.

Cette campagne de recrutement s’inscrit dans le cadre de la politique de croissance de la société. « La volonté du groupe, c’est de continuer à développer l’implantation de l’entreprise sur le territoire et dans l’économie locale avec des approvisionnements locaux. Un emploi à LDC crée cinq emplois autour de nous (éleveurs, transporteurs, magasins…). Ce qui est aussi important pour nous, c’est la qualité de vie au travail de nos collaborateurs », souligne Yves Le Mao, directeur de LDC au journal le Républicain Sud-Gironde.