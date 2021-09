[Communiqué] Bayer France : la division Consumer Health dispose de nouveaux laboratoires de recherche à Gaillard

La société pharmaceutique et agrochimique allemande, Bayer AG, a investi 13 M€ dans la création de nouveaux laboratoires de recherche sur son site de Gaillard (Haute-Savoie). Via sa filiale Bayer France, le groupe a procédé à l’inauguration des locaux, le 2 septembre dernier. Ils permettront notamment à sa division Consumer Health, dédiée à la santé grand public, de renforcer ses activités de recherche et développement, lesquelles portent sur les compléments alimentaires, les soins de la peau et la santé des femmes. Ces locaux accueilleront aussi un Consumer Center, c’est-à-dire un espace dédié à l’étude des retours d’expérience des consommateurs. Cette unité aura pour mission de mettre en adéquation les produits Bayer avec les attentes de ces derniers.

La réalisation de l’ensemble du projet a duré trois ans. Il a permis à la société allemande d’étendre et de moderniser ses locaux à Gaillard. Précisons qu’en plus d’accueillir son centre international de recherche et développement, le site haut-savoyard sert aussi de base opérationnelle pour les activités commerciales du groupe sur le territoire français.