[Communiqué] Basal Nutrition développe des produits biologiques pour favoriser l’équilibre du microbiote intestinal

Basal Nutrition est une jeune entreprise fondée en mars 2020 par Sandrine Vautherin, Dominique Giannota et Bernard Barlet. La société, implantée dans le centre d’affaires Métrotech de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), a conçu et fabriqué deux gammes de produits biologiques pour optimiser l’équilibre du microbiote intestinal. La première consiste en trois formules de préparations pour pains et pâtisseries riches en fibres. La seconde, quant à elle, porte sur des boissons dites « vivantes », avec 10 milliards de souches microbiotiques. Ces deux gammes complémentaires seront vendues fin 2021 à des tarifs allant de 6,50 € à 8,50 € sur le site internet de la société, et dans ses réseaux d’épiceries et enseignes bio.