[Communiqué] Bagnols-sur-Cèze : une première borne de recharge bidirectionnelle inaugurée

L’inauguration d’une borne de recharge V2G à Bagnols-sur-Cèze (Calvados) s’est déroulée le vendredi 29 janvier 2021. La cérémonie a été menée par une délégation des organismes porteurs du projet : Agnès Langevine, vice-présidente de la région Occitanie, Anthony Cellier, député de la 3e circonscription du Gard, Didier Lauga, préfet du Gard et Sylvain Vidal, délégué régional du groupe EDF en Occitanie.

Cette unité alimentera des voitures électriques Nissan LEAF. C’est la première réalisation du projet flexitanie qui consiste à installer 100 bornes de recharges intelligentes en Occitanie. Celles-ci sont fournies par le groupe ABB, un acteur des technologies de l’énergie et de l’automation. L’installation de ces bornes dans le département du Gard a été attribuée au groupe Izivia et DREEV, qui est une co-entreprise d’EDF et de la start-up californienne NUVVE.

Pour rappel, les bornes intelligentes V2G permettent une recharge mutuelle entre des véhicules électriques. Elles peuvent aussi récupérer l’énergie emmagasinée dans ces derniers pour le réinjecter sur le réseau électrique du secteur.