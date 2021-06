[Communiqué] B2D informatique a lancé une levée de fonds de 500 k€ pour propulser la plateforme Indeego

La start-up B2D informatique, implantée à La Roche-sur-Yon (Vendée) a procédé à une levée de fonds de 500 k€ pour lancer la plateforme Indeego. Il s’agit d’une plateforme de communication dédiée aux artisans du bâtiment et gestionnaires de biens. Créée en avril 2021 par Florian Bezagu, Indeego centralise sur une seule plateforme la gestion quotidienne et les plannings d’un artisan et regroupe ses devis, bons de commande, comptes-rendus d’intervention et factures pour ses clients.