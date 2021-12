[Communiqué] Ayro : label Solar Impulse Efficient Solution pour les Oceanwings®

Ayro est une entreprise parisienne spécialisée dans la construction de navires et de structures flottantes. Depuis quelques années, elle travaille à mettre au point des voiles innovantes à travers le projet Oceanwings®. Le 25 novembre 2021, la Fondation Solar Impulse a décerné le label Solar Impulse Efficient Solution à ce dispositif destiné à la propulsion des navires. Sachant que cette distinction valorise les dispositifs qui allient performance environnementale et avantage économique, les Oceanwings® sont ainsi reconnus comme une solution rentable et vertueuse pour l’environnement.