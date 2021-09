[Communiqué] Ayro a levé 10,5 M€ pour soutenir le lancement de son Oceanwings

La start-up Ayro vient d’annoncer l’obtention de 10,5 M€ au terme d’une campagne de financement réalisée auprès de Bpifrance ainsi que des fonds d’investissement Ocean Zero et Mer Invest. L’entreprise, implantée à Paris, s’appuiera sur ce capital afin de soutenir le développement et l’industrialisation de ses Oceanwings, des ailes destinées à la propulsion éolienne pour le transport maritime et le yachting.