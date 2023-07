[Communiqué] Aveyron : collecte de fonds pour le financement de la future centrale solaire au sol de VSB énergies nouvelles à Druelle Balsac

Fin juin 2023, l’entreprise VSB énergies nouvelles, située à Nîmes (Gard), a lancé une collecte de fonds sur la plate-forme Enerfip pour le financement de sa centrale photovoltaïque Soleil de Balzac. La société compte lever 210 000 euros grâce à cette collecte de fonds qui durera jusqu’au 4 août prochain.

La future centrale est en cours de construction sur une ancienne exploitation de gravières et sablières à Druelle Balsac (Aveyron). Elle sera composée de plus de 15 000 panneaux photovoltaïques et proposera une puissance totale de 9,2 MWc. Cet équipement produira près de 11 MWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 4 500 habitants. À terme, ce parc solaire évitera l’émission d’environ 2 600 tonnes de CO 2 par an.

À travers cette campagne de financement, l’entreprise souhaite associer les habitants à la transition énergétique du territoire, tout en leur faisant bénéficier des retombées économiques générées par l’exploitation de la centrale. Les fonds collectés subventionneront une partie des travaux, dont le coût total s’élève à 8,5 millions d’euros.

Outre les habitants de Druelle Balsac, cette collecte est aussi ouverte à ceux de Valady, de Salles-la-Source, de Rodez, d’Olemps, de Clairvaux-d’Aveyron, d’Onet-le-Château, de Luc-la-Primaube et de Baraqueville (Aveyron).