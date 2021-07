[Communiqué] Automobile : HALO Trust a rejoint Ineos Automotive dans le projet du Grenadier

HALO Trust, une organisation humanitaire travaillant dans le déminage et dans l’élimination des armes, et le constructeur automobile britannique Ineos Automotive, se sont associés pour le développement du nouveau véhicule tout-terrain Grenadier. Ce partenariat permettra à des ingénieurs automobiles de HALO de prendre part au développement du projet. Il a été annoncé sur le site internet du groupe britannique le 23 juin 2021. Dans ce communiqué, selon les déclarations de Dirk Heilmann, le président-directeur général, « le travail vital qu’entreprend HALO est incroyable. Les ingénieurs qui sont allés en Angola il y a quelques années ont été impressionnés par le dévouement et les compétences qu’ils ont observés, et enthousiasmés par les connaissances acquises. Leur expérience a été essentielle au développement du Grenadier ».

L’association entre Ineos Automotive et HALO Trust s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement et d’essais du véhicule usiné à Hambach (Moselle). Le porteur du projet souhaite en effet déployer 130 prototypes du Grenadier dans le monde. L’initiative consiste à les faire parcourir 1,8 million de kilomètres sur tout type de terrain et de climat. « Nos 9 000 démineurs ont besoin de véhicules sur lesquels ils peuvent compter pour assurer leur sécurité et faire leur travail. Nous voulons partager notre expérience avec Ineos pour l’aider à construire un véhicule tout-terrain prêt à relever les défis du XXIe siècle », a expliqué James Cowan, le président-directeur général de HALO Trust, dans le même communiqué.

Les modèles commerciaux du Grenadier sont attendus en juillet 2022.