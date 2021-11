[Communiqué] Auray Plast au salon des services, équipements, process et maintenance

Le salon SEPEM est un événement annuel existant depuis 2006. Il a lieu dans différentes régions françaises pour être au plus près des professionnels. Au total, sept salons se tiennent en France.

Dans les Pays de la Loire, il aura lieu à Angers du 23 au 25 novembre 2021. Notons que cet événement, reconnu dans le secteur industriel, attire pas moins de 750 exposants et accueille plus de 7 000 visiteurs par an. Des conférences techniques, des parcours thématiques et des expositions de produits innovants sont au programme.

Spécialisée dans la fabrication de systèmes d’étanchéité et de pièces techniques par injection thermoplastique, l’entreprise Auray Plast, implantée à Auray (Morbihan), sera présente à l’édition 2021 du salon SEPEM à Angers. Rappelons qu’elle a aussi participé au salon Global Industrie qui s’est tenu à Lyon du 6 au 9 septembre 2021.

Notons qu’Auray Plast est reconnue dans la mise en œuvre des thermoplastiques élastomères avec un savoir-faire particulier pour les polyuréthanes.