[Communiqué] Atoptima : 1,2 M€ de fonds levé pour le déploiement de logiciels d’optimisation en logistique

La start-up Atoptima est une conceptrice de solutions logicielles sur mesure, installée à Bordeaux (Gironde). Elle conçoit des logiciels d’optimisation de tournées de véhicules (organisation du transport, tournées de commerciaux, routes ouvertes…), de planification des opérations (production, ordonnancement des tâches, etc.), ainsi que de routage et de planification intégrés (opérations de maintenance ou d’inventaire).

En vue du déploiement de ses logiciels d’optimisation en logistique, elle a effectué une collecte de fonds auprès d’Épopée Gestion, Bpifrance, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette opération de capitalisation lui a permis d’obtenir 1,2 M€. La somme doit lui servir à lancer l’industrialisation de ses technologies d’optimisation. Afin d’accompagner sa démarche, cette start-up, incubée par Unitec et La Banquiz, prévoit dans les prochains mois de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs compétents dans le secteur de la recherche et du développement, ou du software.

L’ambition d’Atoptima est de devenir un acteur important dans la création de solutions technologiques utiles pour résoudre des problématiques de planification des opérations. Dans le cadre d’un projet réalisé en collaboration avec la start-up AppliColis par exemple, la start-up bordelaise conçoit notamment un modèle de logiciel destiné à la logistique urbaine douce, combinant le transport fluvial et les livraisons par vélos. Le système, encore en phase de développement, doit permettre de fédérer des coursiers professionnels salariés effectuant des services de livraison.