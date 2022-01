[Communiqué] Arzal : l’entreprise Silvadec entend poursuivre son développement

Implantée à Arzal (Morbihan), l’entreprise Silvadec est spécialisée dans la fabrication de charpentes et autres menuiseries telles que les terrasses, les clôtures et les façades. Elle a pour objectif d’habiller les espaces privés et publics avec des produits esthétiques, performants et sains, accompagnant les politiques d’aménagement du territoire. Pour cela, elle a mené des recherches et développé des innovations pour inventer un matériau durable. Il s’agit d’un bois composite écologique imputrescible et résistant aux UV.

Depuis deux ans, cette société morbihannaise connaît une croissance estimée à 30 % par an. En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 42 M€. Selon Bénédicte Jézéquel, la dirigeante de Silvadec, ceci est dû aux confinements et à l’interdiction de voyager. Ainsi, les Français ont reporté leur budget sur l’aménagement intérieur et extérieur de leur maison.

Afin de poursuivre cette croissance, l’entreprise Silvadec développe une nouvelle formulation de son composite en privilégiant l’intégration d’un plastique élaboré à base de matériaux biosourcés. Par ailleurs, elle va lancer une nouvelle gamme de bardage constituée de lames plus fines et plus légères en 2022.