[Communiqué] Arradon : l’entreprise Événements et Tendances a créé Isolib, un isoloir anti-Covid

Événements et Tendances est un éditeur au service des mairies dans toute la France. Cette entreprise, installée à Arradon (Morbihan), a créé un isoloir innovant anti-Covid, appelé Isolib. Il comprend un espace de sécurité et un espace de confidentialité sans rideau. Sa configuration permet d’entrer et de sortir sans aucun contact et en préservant toute la confidentialité du vote.

Quatre prototypes d’Isolib ont été testés au sein de la mairie de Grand-Champ (Morbihan) lors des élections régionales et départementales. L’entreprise Événements et Tendances projette par ailleurs de commercialiser cet isoloir anti-Covid dès septembre prochain, dans la perspective de l’élection présidentielle. « Nous comptons sur notre réseau pour en vendre un maximum. Il y a en France 250 000 isoloirs avec un taux de renouvellement de 10 % par an, soit un marché de 25 000 isoloirs par an. Isolib sera vendu en kit aux mairies au prix de 300 € avec la possibilité de le personnaliser, par exemple aux armes de la ville », a expliqué Alexandre Deby, le directeur général d’Événements et Tendances, au quotidien Le Télégramme.