[Communiqué] ArcelorMittal s’équipe en solaire sur son site de Fos-sur-Me

L’entreprise ArcelorMittal, met en œuvre un projet qui illustre son engagement dans une démarche d’acier responsable. Entamé cet été, un chantier a été lancé sur son site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) en vue d’installer, d’exploiter et de maintenir 12 000 panneaux solaires sur la toiture de ses deux bâtiments d’expédition ferroviaire, ayant chacune une surface de 13 000 m2. Ces dispositifs photovoltaïques vont produire de l’électricité d’une puissance totale de 4,6 MW, l’équivalent des besoins en électricité d’environ 2 670 personnes. Leur mise en service est prévue à l’horizon 2022.

ArcelorMittal de Fos-sur-Mer est l’une des deux grandes aciéries françaises. Elle affichait une production de 71,5 millions de tonnes d’acier brut et de 58 millions de tonnes de minerai de fer en 2020. Le spécialiste de l’autoconsommation solaire, Reservoir Sun, né de l’alliance d’ENGIE et de Green Yellow, l’accompagne dans sa transition énergétique. Cette démarche en faveur du développement durable s’inscrit dans l’objectif d’ArcelorMittal de réduire son empreinte carbone et de réaliser des économies d’énergie. Selon Bruno Ribo, le président d’ArcelorMittal Méditerranée, l’objectif est de contribuer à construire un monde meilleur avec des aciers plus intelligents, fabriqués à l’aide de procédés qui consomment moins d’énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts