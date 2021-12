[Communiqué] Arcachon : BlueNav lauréate du concours « Innovation Nautisme 2021 »

Les lauréats du concours « Innovation Nautisme 2021 » ont été dévoilés lors du Salon nautique de Paris qui s’est tenu du 4 au 12 décembre dernier. L’entreprise BlueNav, implantée à Arcachon (Gironde), en fait partie. Cette jeune pousse conçoit et développe des solutions innovantes de motorisation électrique pour les bateaux, à usage particulier ou professionnel. Elle se distingue par ses nouvelles solutions, dont l’hybridation. Les moteurs de la société permettent de naviguer plusieurs heures à vitesse douce, ce qui est très utile et écologique pour atteindre les zones protégées.

Rappelons que ce concours a pour vocation de mettre en avant le dynamisme des entreprises de la filière nautique. Il est né de la volonté de la Fédération des industries nautiques et du Nautic de Paris d’encourager les sociétés du secteur qui innovent grâce aux produits et aux services qu’elles développent. Le concours s’adresse aux entreprises de la filière, quelle que soit leur taille. Ces structures doivent proposer une innovation en lien avec les pratiques nautiques, et promouvoir la transition écologique et solidaire du nautisme en France.