[Communiqué] AP Loisirs regroupera ses deux sites vendéens aux Sables-d’Olonne

Jo di Paola, PDG d’AP Loisirs, a décidé d’implanter aux Sables-d’Olonne (Vendée) une nouvelle usine de 2 000 m2 construite sur un terrain nouvellement acquis de 7 000 m2. Sur ce site, AP Loisirs envisage de regrouper son siège social de La Roche-sur-Yon et son unité de production située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) en juin 2021. Ces deux entités seront donc réunies aux Sables-d’Olonne, « dans des conditions très attractives pour un terrain idéalement placé par de la 2x2 voies », indique le dirigeant. Il prévoit d’investir 1,5 M€ dans cette nouvelle unité.

Le groupe AP Loisirs accompagne depuis plus d’une quinzaine d’années les professionnels de l’hôtellerie de plein air dans l’achat ou le renouvellement de leur parc de mobil-homes. Il regroupe deux marques : Mobil’Homes Pro, qui propose une offre sur mesure dans l’achat, la vente et l’installation de mobil-homes dans toute l’Europe, et Bois Océane, qui conçoit et développe des terrasses et des accessoires en bois.

AP Loisirs prévoit de développer toutes ses offres sur le nouveau site. Afin de répondre aux attentes de la clientèle, « nous sommes constamment à la recherche de collaborateurs », annonce Jo di Paola. Les profils recherchés sont notamment des opérateurs en menuiserie, des monteurs et des poseurs.