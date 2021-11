[Communiqué] Antea Group était présent à Pollutec 2021

La société d’ingénierie et de conseil en environnement Antea Group, implantée à Olivet (Loiret), était présente à Pollutec 2021. À côté des 2 200 exposants présents, ses intervenants recevaient les visiteurs (60 000 participants) au stand 168, hall 4 allée G. Parmi les nombreux sujets abordés, ont été recensées les solutions pour une ville et des bâtiments durables, l’énergie et l’efficacité énergétique, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, ainsi que la gestion et la prévention des risques.