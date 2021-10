[Communiqué] Antargaz accélère son développement sur le marché du biométhane avec Redéo Énergies

Le fournisseur morbihannais de biométhane local, Redéo Énergies, se trouve désormais dans le giron du groupe Antargaz, qui se positionne sur le marché des gaz liquides (propane et butane). Ce rapprochement permet au second, dont le siège social se trouve à Courbevoie (Hauts-de-Seine), de renforcer son maillage territorial et d’élargir son offre via une solution couplant énergie verte et production locale. Il s’inscrit dans sa politique de transition énergétique, qui lui permettra d’atteindre la neutralité carbone avant 2050. L’entreprise Antargaz ambitionne en outre de doubler d’ici cinq ans les volumes de gaz naturel et d’électricité qu’elle fournit, afin de peser plus de 10 TWh sur le marché et de proposer des offres 100 % renouvelables.