[Communiqué] Annemasse : le Forum de l’emploi et de l’égalité des chances se tiendra en avril 2021

Chaque année, la ville d’Annemasse (Haute-Savoie) organise le Forum de l’emploi et de l’égalité des chances, permettant la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire. Cette année, l’événement aura lieu du 26 au 30 avril prochain au sein du complexe Martin Luther King. Cependant, compte tenu du contexte actuel, la Ville a décidé de revoir son organisation en considérant l’évolution des conditions sanitaires. Ainsi, elle souhaite rassembler les entreprises participantes par secteur d’activité. Ces dernières interviendront par tranches horaires de deux heures. Chaque entreprise pourra donc se présenter et parler des postes à pourvoir. De courts échanges et une collecte de CV se tiendront par la suite avec les personnes intéressées.

La journée du mercredi 28 avril sera consacrée à la jeunesse, et abordera les questions de contrats d’alternance et de formation en entreprise. Ce sera également l’occasion de rencontrer les structures actives qui évoluent dans les secteurs de l’accompagnement, de l’aide à l’emploi et de la création d’entreprise.