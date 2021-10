[Communiqué] Annecy : Pfeiffer Vacuum France investit 15 M€ dans un nouveau bâtiment

La société Pfeiffer Vacuum France vient d’investir 15 M€ dans un nouveau bâtiment sur son site d’Annecy (Haute-Savoie) afin d’augmenter ses volumes de production et de s’imposer sur le marché des pompes à vide, des détecteurs de fuite et des systèmes de contrôle de l’étanchéité, son cœur d’activité. L’entreprise, une filiale de Pfeiffer Vacuum (Allemagne), entend soutenir sa montée en puissance en continuant à se développer au rythme de 15 à 20 M€ d’investissements par an. Pfeiffer Vacuum France, qui exporte une grande partie de sa production, compte enregistrer cette année une nette croissance, justifiée par la forte demande du marché des semi-conducteurs, l’un de ses principaux débouchés.

Le nouveau bâtiment de Pfeiffer Vacuum France se veut novateur et robotisé. Il va, entre autres, lui permettre de répondre aux besoins du marché en hausse des drivers (pilotes informatiques) et des données. La filiale compte ainsi anticiper les demandes des entreprises émergentes (évoluant dans le secteur de stockage des données et des objets connectés). Parallèlement, elle poursuivra sa collaboration, notamment avec les centres de recherche et les structures issues du domaine médical.