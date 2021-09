[Communiqué] Annecy : nouvelle levée de fonds pour Priams

Forte de son expérience dans la conception et la construction d’un habitat performant et respectueux des normes environnementales, la société Priams, installée à Annecy (Haute-Savoie), souhaite étendre son savoir-faire dans le secteur immobilier. Elle annonce la réalisation d’une seconde levée de fonds menée par la banque Palatine et par Octo Finances, d’un montant de 40 M€, la première étant sous forme de dette obligataire de 22 M€, effectuée en 2016.

Ces fonds levés permettront à l’entreprise de poursuivre sa croissance et son expansion territoriale, non seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et même à l’étranger. Le promoteur-constructeur Priams, qui compte 110 salariés, bénéficie des certifications « NF Habitat » et « Habitat HQE ». L’entreprise construit près de 600 logements par an et prévoit d’en créer 1 500 en 2025. De ce fait, elle table sur un chiffre d’affaires en progression de 200 M€ en 2022 et de 300 M€ en 2025.