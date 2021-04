[Communiqué] Annecy : Maped investit dans des produits écoresponsables

La protection de l’environnement fait partie des priorités du leader mondial des fournitures scolaires et de bureau Maped. Toujours à la recherche d’innovations, l’entreprise basée à Annecy (Haute-Savoie) a décidé de poursuivre sa mue écoresponsable. Pour la prochaine rentrée scolaire, elle va intégrer le développement durable dans ses produits. Ses créations répondront ainsi aux besoins de chaque consommateur tout en s’engageant dans l’éducation à l’environnement des écoliers : moins de plastique et plus de carton.