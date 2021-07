[Communiqué] Annecy-le-Vieux : cession de Millet Mountain Group

Millet Mountain Group est une société par actions implantée à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie). Elle développe des marques de vêtements et d’équipements de montagne pour adultes, Millet et Lafuma. Le 29 juin 2021, Calida Group, la société mère, a déclaré être à la recherche d’un repreneur pour cette filiale française. Hans-Kristian Hoejsgaard, président du conseil d’administration du groupe suisse, a commenté cette décision dans le communiqué de presse de l’entreprise : « La vente prévue de Millet Mountain Group est l’étape logique suivante dans l’optimisation du modèle d’affaires de Calida Group. Un nouveau propriétaire peut parfaitement continuer de faire fructifier nos activités outdoor. »

La cession de Millet Mountain Group s’inscrit dans le cadre d’une réorientation stratégique amorcée par Calida Group. « La poursuite de l’affinement stratégique que nous prévoyons pour notre modèle d’activité dynamisera encore la croissance et la rentabilité de notre groupe. Nous avons par ailleurs l’intention de faire grandir notre activité de base, les sous-vêtements et la lingerie, à la fois au niveau organique et au travers d’acquisitions ciblées. La solidité financière de notre groupe nous donne accès à des opportunités d’entreprise intéressantes. Les marques Calida, Aubade et Lafuma Mobilier, bien positionnées et très rentables, forment un fondement particulièrement solide pour l’expansion continue de notre groupe », indique Timo Schmidt-Eisenhart, le directeur général du groupe suisse, dans ce même communiqué.