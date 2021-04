[Communiqué] Annecy : la société Avialpes propose un vol en Velis Electro, un avion 100 % électrique

Basée à Annecy (Haute-Savoie), la compagnie aérienne Avialpes vient de recevoir son premier Velis Electro, un avion 100 % électrique. Ce modèle est unique en France et sera utilisé par l’opérateur de tourisme privé. Spécialisé dans la formation des pilotes et les vols touristiques en Haute-Savoie, Avialpes a officiellement présenté l’appareil à la presse et aux élus du territoire avant d’effectuer son premier vol au-dessus du lac d’Annecy.

Baptisé Velis Electro, cet avion monomoteur biplace est entièrement alimenté en énergie électrique. L’appareil a été conçu par Pipistrel Aircraft, en Slovénie, un leader dans la construction d’avions légers en Europe. Il bénéficie d’un moteur électrique propulsé par deux puissantes batteries procurant une autonomie de vol de 50 minutes. Cet avion se veut très écologique. « Qui dit 100 % électrique dit zéro émission de CO2 et également 80 % de nuisances sonores en moins », explique Jérémy Chaine.

Les dimensions du Velis Electro sont de 6,50 m de longueur et 10,70 m d’envergure. Son poids à vide est de 428 kg et son poids maximum au décollage peut atteindre 600 kg. La puissance maximum du moteur au décollage est de 58 kW et sa vitesse de croisière varie entre 160 et 180 km/h. Le temps de rechargement est de 1 heure pour 40 minutes de vol. Seul inconvénient, les batteries doivent être retournées en Slovénie après 500 heures de vol afin d’être reconditionnées.