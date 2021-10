[Communiqué] Angers : If Tech va remplacer les pesticides et les engrais chimiques

L’entreprise If Tech, implantée aux Ponts-de-Cé, près d’Angers (Maine-et-Loire), spécialisée dans la recherche et la production de solutions pour les plantes, souhaite remplacer les engrais chimiques et les pesticides par des solutions biologiques. Elle va ainsi s’enrichir d’un nouveau site de production dans la même ville, dans le but d’augmenter son influence.

À terme, cette unité de conception de solutions de biocontrôle et de biostimulants produira les trois produits d’If Tech : des produits pour lutter contre les champignons, contre les insectes auxiliaires et contre les bactéries. Ces solutions peuvent s’adapter à 90 % des plantes, et toutes sont destinées aux différents marchés, comme les espaces verts, les productions agricoles, les productions végétales et les jardins.

Cette unité de production représentera un investissement d’environ 1,5 M€. Elle devrait s’étendre sur 2 000 m². Les travaux sont prévus pour 2023. Notons que ce projet est lauréat du programme France Relance.