[Communiqué] Andrézieux-Bouthéon : Qiova a réalisé une levée de fonds de 1,3 M€

Afin de poursuivre son expansion, la start-up Qiova, installée depuis début 2020 dans la zone Actiparc, à Andrézieux-Bouthéon (Loire), a réalisé une levée de fonds de 1,3 M€ cet automne auprès de quatre acteurs : Kreaxi, CA LHL Capital Innovation, UI Investissement, gestionnaire de la SCR Métropoles Innovation, et Incit’Financement Auvergne-Rhône-Alpes. Avec cette campagne de financement, l’entreprise Qiova, spécialisée dans les domaines du laser et de la photonique, pourra accélérer le déploiement de ses solutions innovantes de marquage et de micro-usinage laser à haute productivité pour l’industrie.

Ces solutions permettront d’identifier les produits contrefaits, de protéger les marques, et de suivre les produits jusqu’à leur destination (contrôle qualité, maîtrise des stocks, etc.). Les secteurs visés en priorité incluent le luxe, l’industrie et surtout le médical, où la traçabilité individuelle des dispositifs médicaux est une obligation légale. La société Qiova procédera dans les mois prochains à l’installation d’une ligne de production pour la fabrication de ces solutions. Elle ambitionne de réaliser 1 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et 5 M€ d’ici quatre à cinq ans.