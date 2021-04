[Communiqué] Amazon : recrutement de 560 salariés en CDI dans le Loiret cette année

Amazon, spécialiste du commerce en ligne, poursuit sa croissance en France. D’ici la fin de l’année, le réseau entend créer 3 000 emplois en CDI sur le territoire national, dont 560 dans le Loiret. Les postes dans ce département concernent le centre de distribution de Saran (400 emplois), l’agence de tri de Gidy (150 emplois) et l’agence de livraison d’Ormes (une dizaine d’emplois). L’entreprise recherche plusieurs profils, dont des préparateurs de commandes, des informaticiens, des ingénieurs et des spécialistes de santé et de sécurité. Les offres sont consultables sur son site internet. Le réseau a signé dernièrement une convention nationale avec Pôle emploi.