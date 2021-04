[Communiqué] Aix-en-Provence : Wi-Pool annonce une levée de fonds de 400 k€ pour accélérer son développement

Fondée en 2018 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), l’entreprise Wi-Pool est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception de fonds mobiles et d’équipements connectés de piscine. En février dernier, elle a annoncé, via un communiqué de presse, une levée de fonds de 400 k€, lui permettant de franchir une nouvelle étape cette année et d’accélérer ses ventes directes, en France et à l’international. La Banque Publique d’Investissement (BPI) et Smalt Capital ont préalablement financé son innovation et son lancement commercial.

Cette opération permet à la firme aixoise de renforcer ses capacités de recherche et développement, d’innover avec son bureau d’études et de révolutionner sa solution de couverture de piscine grâce à des dispositifs adaptés aux besoins de sa clientèle. Les points clés des offres de l’entreprise Wi-Pool sont axés sur le design, l’écologie et la sécurité. Ces atouts lui permettent d’avoir une meilleure position sur le marché actuel.

« D’ores et déjà, nous sommes fiers d’annoncer un volume de commandes fermes de plus de 1,7 M€ en 2020 avec un objectif de 2,5 M€ en 2021. Cette performance s’explique par l’innovation de notre offre brevetée, notre approche industrielle et l’intégration des prestations réalisées par nos équipes de conception et nos installateurs », a confié Antoine Debois-Frogé, fondateur et CEO de Wi-Pool.