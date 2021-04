[Communiqué] Ain : Veepee recherche 180 préparateurs de commande

Veepee, un site spécialisé dans les ventes privées et ventes flash, propose 180 postes en CDI pour ses quatre sites de Saint-Vulbas et de La Boisse (Ain). Les personnes embauchées seront chargées de la préparation des commandes. « De nombreux investissements ont été réalisés ces dernières années pour accueillir les salariés dans les meilleures conditions possibles, comme l’ouverture d’un site flambant neuf à La Boisse de plus de 35 000 m2, dédié aux retours des clients, et la mise en service d’un outil de production mécanisé particulièrement innovant sur la préparation de commande de prêt-à-porter en moins de 24 heures », explique le groupe dans un communiqué.