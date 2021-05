[Communiqué] Ain : trois nouveaux lauréats pour les fonds de modernisation automobile et aéronautique

Dans le département de l’Ain, trois projets d’entreprise seront soutenus dans le cadre du plan de relance.

Le premier est le projet « Picmut 2021 » de Tecmaplast. Cette initiative du fabricant de produits techniques et esthétiques en thermoplastique, basé à Martignat, consiste à moderniser l’outillage.

Le deuxième est baptisé « GMD HPDC PROCESS ». Ce projet est porté par l’entreprise GMD Eurocast, un concepteur de pièces techniques en aluminium moulé, installé à Reyrieux. Il s’agit d’un programme de recherche et développement pour alléger le poids de la structure de carrosserie (caisse en blanc).

« SAB2024 » est le troisième projet. Il est porté par Group SAB, un spécialiste de la fonderie aluminium, l’usinage et l’assemblage. C’est un plan d’investissements visant à mettre en place de nouvelles lignes de production automatisées dans l’unité de production, à Montmerle-sur-Saône, et dans les six autres filiales du groupe, en Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif pour ce dernier est de disposer d’un processus de fabrication plus écologique, performant, connecté et flexible.