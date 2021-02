[Communiqué] Ain : Storengy entre au capital de Dijon Métropole Smart Energhy

Situé au nord-ouest de Bourg-en-Bresse et s’étendant sur cinq communes de l’Ain, le site de stockage d’Etrez de Storengy va permettre de sécuriser l’approvisionnement d’hydrogène vert de Dijon Métropole Smart Energhy (DMSE), une coentreprise créée par Dijon Métropole et Rougeot Energie. La filiale d’ENGIE, spécialisée dans le stockage de gaz et du développement de gaz renouvelable, vient en effet de rejoindre DMSE pour renforcer ses positions sur le marché de l’hydrogène. Ainsi, Storengy aura l’opportunité d’étendre ses activités vers la production et l’utilisation d’hydrogène renouvelable.