[Communiqué] Ain : Sotradel passe sous le giron d’Astr’in

Noël Comte, le président de Sotradel, a confié la direction de sa société de transport et de logistique à Jimmy Dufourcet, le cofondateur du groupe Astr’in, un homologue originaire du même département, celui de l’Ain. Les deux hommes ont ratifié ce rapprochement le 10 février 2022. Pour le premier, cette opération répond à ses projets de succession en passant le relais à un autre acteur du secteur. Pour le dirigeant d’Astr’in, cette croissance externe permet au groupe de poursuivre son développement et de renforcer ses activités de transport ainsi que d’affrètement.

Précisons que le nouvel ensemble totalise 250 000 m2 de surfaces de stockage réparties sur 20 sites. Il dispose aussi d’un parc de 150 véhicules moteurs et de sept agences d’affrètement qui mobilisent environ 600 collaborateurs. Pour cette année 2022, il s’est fixé l’objectif de réaliser 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en s’appuyant sur une couverture géographique plus grande et une offre de services conséquente (sous-traitance industrielle intégrée, pilotage logistique in situ, affrètement, transport…).