[Communiqué] Ain : Pharmasep se lance dans le montage de produits pharmaceutiques

Pharmasep est une entreprise spécialisée dans le négoce pour l’industrie pharmaceutique. Afin de diversifier ses activités, l’enseigne établie à Civrieux (Ain) s’est dotée d’une salle blanche. Cet équipement est destiné à la conception et à l’assemblage de produits pharmaceutiques. Avec cet investissement, l’entreprise veut s’adresser à des start-up, à des laboratoires de recherche et à des industriels opérant dans le secteur de la pharmacie. Son objectif est de mettre en avant son expertise dans le développement de solutions, tout en assurant la traçabilité du processus de fabrication et la sécurisation des approvisionnements. L’offre inclura aussi l’assurance d’un haut niveau de qualité, d’un site sécurisé et d’un ravitaillement en composants.

Pour Pharmasep, l’acquisition de cette salle blanche s’inscrit également dans la relocalisation de sa production. Ainsi, l’entreprise veut renforcer son positionnement sur le marché français. Rappelons qu’elle collabore avec différentes enseignes dont Boehringer Ingelheim, Sanofi Genzyme, Vibrac.