[Communiqué] Ain : onze entreprises du département ont pris part au salon Global Industrie 2021

Le salon Global Industrie, édition 2021, s’est déroulé les 6, 7, 8 et 9 septembre à Lyon. Rendez-vous incontournable des acteurs industriels, l’événement a eu pour objectif de relancer et d’affermir les activités des exposants et des visiteurs, qui ont traversé une période difficile suite à la pandémie de la Covid-19.

Onze entreprises implantées dans le département de l’Ain ont participé à ce salon. Parmi elles, six opèrent dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il s’agit du spécialiste du profilage à froid Cintramétaux, du tôlier DPMI, du sous-traitant industriel Hexalean Industrie, du spécialiste de l’usinage de précision MG Laurent, du concepteur de machines industrielles Rabumeca et du sous-traitant en usinage SCR Sonap.

Les cinq autres travaillent dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie ferroviaire et de l’industrie agroalimentaire. Ce sont le spécialiste de l’outillage pour fonderie Druguet SAS, le tôlier Mecano Soudure de l’Ain, le sous-traitant industriel MATIT, le concepteur de machines de production Innovtec Industries et le prestataire PS Ingénierie.