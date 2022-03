[Communiqué] Ain : Néotrucks sélectionné par l’Ademe pour son projet de tracteur rétrofit

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) est un établissement public à caractère industriel. Elle a lancé des concours d’innovations, via le Programme d’investissements d’avenir (PIA), qui encouragent les PME et start-up à développer des projets innovants et durables. C’est dans ce contexte que la start-up Néotrucks, implantée aux portes de Lyon à Dagneux (Ain), a été sélectionnée par l’Ademe pour une aide financière de 949 000 euros, servant à soutenir son projet de développement de ELYT.

Le tracteur ELYT de Néotrucks est la première solution innovante de mobilité industrielle, issue du recyclage et de la transformation de véhicules poids lourd et engins spéciaux non homologués route. Il s’agit du premier modèle d’un tracteur de parc rétrofit (c’est-à-dire dont converti en motorisation électrique), 100 % électrique et issu de l’économie circulaire. Il a été présenté officiellement au 16e salon Solutrans qui s’est tenu à Lyon en novembre 2021. Son test de validation va prendre fin au mois de mai 2022.

Afin de réduire au maximum l’empreinte carbone de son process industriel, Néotrucks s’est rapproché de trois partenaires industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, c’est le carrossier Brevet à Viriat (Ain) qui réalise le redressage de la cabine à l’usage d’un tracteur de parc et implémente la chaîne électrique et les packs batteries. La livraison de ces dernières est assurée par Novum Tech de Grenoble (Isère). Enfin, le concessionnaire de poids lourds Renault Trucks, installé à Vénissieux (Rhône), se charge de fournir les châssis-cabine et de recycler les pièces démontées.