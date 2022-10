[Communiqué] Ain : Lyveat renforce son ancrage dans les petites villes de France

Créée en 2020 à Oyonnax (Ain) par Enzo Chagny et Maxime Villeneuve, la start-up Lyveat est spécialisée dans les livraisons à domicile de plats cuisinés. Elle collabore avec des restaurateurs locaux et des grandes enseignes de la restauration. La start-up se distingue notamment par ses offres et services auprès des petites et des moyennes villes.

En phase de développement, la jeune entreprise multiplie les implantations dans l’Ain, en Côte-d’Or, et dans la Meurthe-et-Moselle. De nouvelles enseignes ont ouvert au début du mois d’octobre 2022. Plus précisément, Lyveat dessert les habitants de la région de Belley (Ain), de la ville d’Is-sur-Tille (Côte-d’Or). La jeune pousse est aussi présente dans les communes de Briey, de Jarny, et de Conflans-en-Jarnisy, en Meurthe-et-Moselle. L’entreprise se démarque aussi par un rayon de livraison d’environ 30 kilomètres autour du restaurant choisi par les clients.

En parallèle de cette nouvelle croissance, Lyveat souhaite étoffer ses équipes dans le département de l’Ain. L’entreprise lance une campagne pour recruter des livreurs.