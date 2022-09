[Communiqué] Ain : les « Rendez-vous Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes » se tiendront en octobre 2022

Les « Rendez-vous Team France Export (RDV TFE) Auvergne-Rhône-Alpes » auront lieu du 10 au 20 octobre 2022. Ce programme permet aux entreprises de la région, y compris celles de l’Ain, de trouver des solutions pertinentes pour lancer, soutenir et développer leurs affaires à l’international. Il est ouvert à toutes les sociétés, quelles que soient leur taille et leur branche d’activité. Tout au long de l’événement, les participants pourront rencontrer différents conseillers internationaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) d’Auvergne-Rhône-Alpes, ceux de Bpifrance ainsi que les conseillers de plusieurs autres partenaires publics et privés.

Au programme, des ateliers techniques et des conférences sont prévus. En région aindinoise, la CCI de l’Ain, membre du réseau Team France Export, proposera deux événements. Le premier se tiendra le 6 octobre à Divonne-les-Bains et portera sur le thème de « l’avenir franco-suisse du bois et ses dérivés ». Le second, à Bourg-en-Bresse, se déroulera le 11 octobre et aura comme thématique « challengez-vous à l’international ».