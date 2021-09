[Communiqué] Ain : Le Séchoir du Bugey au Mondial Rabelais du Saucisson 2022

Spécialisé dans la fabrication artisanale et la commercialisation de saucisson depuis 2019, Le Séchoir du Bugey, installé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), collabore avec des fournisseurs locaux qui élèvent leurs cochons sur paille. Ses produits sont garantis porc FERMIER, c’est-à-dire issus d’un élevage traditionnel en plein air. De plus, ils ne contiennent aucun additif chimique (colorant, salpêtre et sel nitrité).

Grâce à cette démarche privilégiant la qualité et l’utilisation de produits frais et locaux, la jeune pousse a été sélectionnée pour participer au Mondial Rabelais du Saucisson. Il s’agit d’un concours international qui récompense les meilleurs saucissons. Les premières éliminatoires régionales ont eu lieu en 2017 avant de réunir les années suivantes plus de 13 000 amateurs et producteurs en provenance de toutes les régions de France, d’Italie et de Suisse.

Notons que l’édition 2021 de l’évènement, qui devait avoir lieu en Bretagne, sera reportée en 2022 compte tenu du contexte sanitaire actuel. Elle aura lieu l’été prochain au restaurant Vineum Paul Jaboulet Ainé à Tain-l’Hermitage (Drôme).