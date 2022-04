Le groupe Atlantic fabrique des machines industrielles telles que des chaudières et des pompes à chaleur. Le 12 avril 2022, Franck Burdloff, son directeur, Yves Radat, le directeur industriel, Pierre-Louis François, le président du directoire, et Nicolas Soisson, le directeur de région, ont inauguré une deuxième usine à Boz (Ain). Établi sur une surface de 7 500 m2, le site permet principalement au groupe de développer l’activité chaudières collectives. En l’additionnant à l’activité du site de Pont-de-Vaux, il espère multiplier environ par deux la production annuelle, passant ainsi de 9 000 à 15 000 chaudières à gaz, pompes à chaleur et solutions hybrides.

Un budget de 10 millions d’euros a été investi dans la construction de l’usine. Pour le groupe domicilié en Vendée, l’objectif est de conforter sa présence sur le marché français via sa marque Atlantic, et sur les marchés d’Europe de l’Ouest via ses marques Ygnis, Ideal, Hamworthy et ACV. Précisons que cette seconde usine de Boz accueillera également un centre de compétences dédié au développement de nouveaux produits.